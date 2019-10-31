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В Гонконге началась рецессия

В июле-сентябре ВВП региона обрушился максимальными темпами с 2009 года

В Гонконге началась рецессия
Фото: Reuters

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года ВВП Гонконга обрушился максимальными темпами с 2009 года, на 3,2% в квартальном измерении, в экономике региона началась рецессия.

Во II квартале экономика Гонконга упала на 0,4% по сравнению с январем-мартом.

В годовом выражении в III квартале экономика снизилась на 2,9% после подъема на 0,5% в предыдущем квартале.

Темпы экономического спада превзошли все прогнозы экспертов. В городе пять месяцев продолжаются массовые протесты, которые привели к политическому кризису, спаду доверия инвесторов к региону, сокращению розничных продаж и туризма. Теперь эксперты обсуждают, как долго продолжится экономический спад.

Ранее в этом месяце министр финансов Гонконга Пол Чань обнародовал пакет мер общим объемом порядка 2 млрд гонконгских долларов ($255 млн), призванных поддержать туристическую отрасль и транспортный сектор. Ранее на этой неделе Чань заявил о том, что считает "очень вероятным" спад в экономике Гонконга по итогам всего 2019 года: "Кажется, будет очень сложно достичь прогноза роста ВВП до 1% в этом году, и, с большой вероятностью, экономика снизится". По его словам, протесты нанесли масштабный урон экономике города.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA, де-факто центробанк) в четверг снизило ключевую процентную ставку вслед за Федеральной резервной системой (ФРС) - до 2% с 2,25%. Курс гонконгского доллара привязан к доллару США, и HKMA следует за политикой Федрезерва.

Эдди Юэ, отвечающий за монетарную политику в HKMA, заявил, что на данный момент существенного оттока капитала из Гонконга не наблюдается. Он отметил, что гонконгский доллар в целом является стабильным.

Генконсульство России в Гонконге ранее в четверг предупредило сограждан о новых протестах с 31 октября по 2 ноября, указав районы, где планируют пройти демонстранты. Дипломаты рекомендовали избегать мест массовых скоплений людей в эти дни.

Протесты в Гонконге начались в июне в связи со внесением в парламент законопроекта об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. С тех пор к этому требованию добавились еще четыре, в том числе отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Законопроект в октябре был отозван, но протесты продолжились.

Гонконг: Революция касок

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<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p> <p>16 июня. Рекордная по численности акция – почти два миллиона человек вышли на марш протеста, требуя не "перенести рассмотрение", а отозвать законопроект. </p> <p>18 июня. Глава Гонконга Кэрри Лам извиняется за то, что власти не смогли убедить публику в необходимости закона и форсировали его принятие.</p> <p>30 июня. Первая акция сторонников правительства. На неё вышло около 170 тысяч человек.</p> <p>1 июля. Протестующие ворвались в здание парламента, разнесли зал заседаний, закрасили слова "Китайская Народная Республика" на гербе Гонконга и повесили плакат "Нет никакого бунта, зато есть тирания". Протестующим удалось покинуть здание парламента до приезда полиции. <p> <p>4 июля. Полиция начала арестовывать протестующих.<p> <p>9 июля глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что "закон мёртв". Но что это значит, никто не знает. Протестующие продолжают требовать отзыва законопроекта из парламента.<p> <p>20 июля Вторая крупная акция сторонников правительства собрала около 300 тысяч участников.<p> <p>21 июля Люди в белых одеждах напали на протестующих в метро в районе Юньлон и жестоко избили их палками. Полиция бездействовала. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы. Как писали СМИ, люди в белом – члены гонконгских триад. И лишь после того как демократическая оппозиция обвинила власти в сотрудничестве с преступными группировками, было задержано 6 человек из числа нападавших, и то только за "незаконное собрание". <p> <p>С 27 июля протесты перерастают в прямые драки с полицией. Полиция активно использует слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.<p> <p>5 августа. Протестующие призывают к массовой забастовке. Блокируют метро и основные дороги связывающие остров с материком. Для разгона митингующих полиция применила более 800 баллончиков со слезоточивым газом, что является рекордным показателем для Гонконга.<p> 7 августа тысячи юристов проводят молчаливый марш, второй за два месяца. Позже, в музее космонавтики, демонстранты освещают лазерными лучами купол в знак протеста против ареста студента университета за покупку лазерных указок, которые полиция считает "наступательным оружием".11 августа. Одна активистка лишилась зрения после того, как ей в глаз попала резиновая пуля. Во время протеста полицейских забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ они применяли небоевые патроны, слезоточивый газ и дубинки. <p>12 августа. Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.<p> <p>13 августа. В аэропорту произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. По меньшей мере два человека пострадали.<p><p>18 августа. В ответ на инцидент, произошедший 11 августа, в парке Виктория был проведён мирный митинг с осуждением жестокости полиции. В нем приняли участие не менее 1,7 млн человек.<p> <p>23 августа. Около 210 тысяч демонстрантов образовали многокилометровые живые цепи, взявшись за руки, приурочив мероприятие к 30-й годовщине антисоветской демонстрации "Балтийский путь".<p> <p>24 августа. Протестующие во многих районах строят баррикады, полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа и "губчатых" гранат, некоторые демонстранты ломают "умные фонари", оснащенные камерами.<p> <p>25 августа. Демонстранты бросают кирпичи и коктейли Молотова в районе Цюн-Ван, и полиция впервые использует водометы.<p> 28 августа. Тысячи людей вышли под лозунгом "Прекратить сексуальное насилие в полиции Гонконга". Участники написали #ProtestToo на предплечьях с помощью губной помады, а другим раздали розовые ленточки.<p>29-30 августа. В Гонконге задержаны три лидера протестов: активист Энди Чан, а также Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто".<p> <p>31 августа. Тысячи людей вышли на запрещенное властями шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы с несмываемой синей краской. Более 30 человек пострадали в результате столкновений.<p> 1 сентября. Движение экспрессов в аэропорт было остановлено, дороги заблокированы, пассажирам пришлось добираться до него пешком. Тысячи демонстрантов попытались проникнуть в здание аэропорта, но были остановлены полицией.2 сентября. Около 9 тысяч человек из 200 учебных заведений не пришли на занятия в рамках протеста. Учащиеся намерены устраивать бойкот каждую неделю, пока власти не выполнят требования демонстрантов.
<p>9 июня. Прошла первая крупная акция, на которую пришло около миллиона человек с требованием отказаться от принятия закона об экстрадиции.<p> <p>12 июня. Протестующие собираются у здания парламента, полиция впервые применяет слезоточивый газ и дубинки, действия протестующих классифицируются как бунт.<p> <p>15 июня. Второе чтение законопроекта переносится на неопределенной срок из-за протестов.<p>
Гонконг Пол Чань Кэрри Лам

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