В Гонконге началась рецессия

В июле-сентябре ВВП региона обрушился максимальными темпами с 2009 года

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2019 года ВВП Гонконга обрушился максимальными темпами с 2009 года, на 3,2% в квартальном измерении, в экономике региона началась рецессия.

Во II квартале экономика Гонконга упала на 0,4% по сравнению с январем-мартом.

В годовом выражении в III квартале экономика снизилась на 2,9% после подъема на 0,5% в предыдущем квартале.

Темпы экономического спада превзошли все прогнозы экспертов. В городе пять месяцев продолжаются массовые протесты, которые привели к политическому кризису, спаду доверия инвесторов к региону, сокращению розничных продаж и туризма. Теперь эксперты обсуждают, как долго продолжится экономический спад.

Ранее в этом месяце министр финансов Гонконга Пол Чань обнародовал пакет мер общим объемом порядка 2 млрд гонконгских долларов ($255 млн), призванных поддержать туристическую отрасль и транспортный сектор. Ранее на этой неделе Чань заявил о том, что считает "очень вероятным" спад в экономике Гонконга по итогам всего 2019 года: "Кажется, будет очень сложно достичь прогноза роста ВВП до 1% в этом году, и, с большой вероятностью, экономика снизится". По его словам, протесты нанесли масштабный урон экономике города.

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA, де-факто центробанк) в четверг снизило ключевую процентную ставку вслед за Федеральной резервной системой (ФРС) - до 2% с 2,25%. Курс гонконгского доллара привязан к доллару США, и HKMA следует за политикой Федрезерва.

Эдди Юэ, отвечающий за монетарную политику в HKMA, заявил, что на данный момент существенного оттока капитала из Гонконга не наблюдается. Он отметил, что гонконгский доллар в целом является стабильным.

Генконсульство России в Гонконге ранее в четверг предупредило сограждан о новых протестах с 31 октября по 2 ноября, указав районы, где планируют пройти демонстранты. Дипломаты рекомендовали избегать мест массовых скоплений людей в эти дни.

Протесты в Гонконге начались в июне в связи со внесением в парламент законопроекта об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. С тех пор к этому требованию добавились еще четыре, в том числе отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Законопроект в октябре был отозван, но протесты продолжились.