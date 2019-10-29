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Глава МИД Украины объявил начало разведения сил в поселке Золотое

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил во вторник о начале разведения сил противоборствующих сторон в поселке Золотое (Луганская область).

"До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - сказал Пристайко во вторник журналистам в Мариуполе.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.

Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

На встрече 1 октября Контактная группа по Донбассу договорилась об отводе вооружений на пилотных участках в Золотом и Петровском. На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано.

В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объяснили неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

Украина ДНР ЛНР

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