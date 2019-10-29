В Донбассе начался процесс разведения сил

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и украинские военные обменялись залпами сигнальных ракет о готовности к началу разведения сил в населенном пункте Золотое, процесс разведения начался, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Представитель ЛНР в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник подтвердил начало отвода. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее во вторник о начале разведения в Золотом объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. "До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта", - сказал Пристайко журналистам в Мариуполе.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня также будет осуществлено разведение сил в населенном пункте Петровское.

На встрече 1 октября контактная группа по Донбассу договорилась об отводе вооружений на пилотных участках в Золотом и Петровском. На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано.

В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объяснили неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".