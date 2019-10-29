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ДНР обвинила Киев в саботировании процесса разведения сил в Петровском

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы к разведению в населенном пункте Петровское, однако украинская сторона саботирует этот процесс и нагнетает напряженность на данном участке, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР.

"Мы по-прежнему нацелены на скорейшую реализацию рамочного решения о разведении сил и средств в районе Петровское", - подчеркнул представитель ДНР. Однако, по его словам, украинская сторона продолжает вести провокационные обстрелы на этом участке.

Ранее во вторник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня сообщил журналистам, что украинские военные обстреляли Петровское, где наряду с луганским поселком Золотое должен состояться отвод вооружений и сил противоборствующих сторон. По его словам, по Петровскому было выпущено 10 мин калибра 60 мм и 29 гранат из станкового гранатомета.

До этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в Мариуполе о начале разведения сил противоборствующих сторон в поселке Золотое (Луганская область). "До самой встречи в "нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта", - сказал Пристайко.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - отметил Пристайко.

Министр уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет осуществлено разведение сил в Петровском.

Позднее информацию о начале разведения сил в Золотом подтвердил корреспондент "Интерфакса" с места событий.

ДНР Петровское Донбасс Украина

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