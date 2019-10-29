В ДНР заявили, что стороны конфликта согласовали дату разведения сил в Петровском

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Сторонам конфликта удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском, говорится в сообщении главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Натальи Никоноровой по итогам заседания подгруппы по безопасности.

"Еще 1 октября республики обозначили свою готовность с 7 октября реализовать согласованный Контактной группой план-график и ждали готовность украинской стороны. Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, подвижки в этом вопросе стали возможными благодаря тому, что во вторник удалось избежать потери времени и приступить к прямым консультациям при участии посредников, что привело к ощутимым результатам.

В рамках заседания Контактной группы Никонорова также выразила обеспокоенность тенденцией увеличения нарушений режима прекращения огня со украинской стороны.

Поселок Золотое в Луганской области и населенный пункт Петровское в Донецкой области - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия Киевом "формулы Штайнмайера", в связи с чем застопорился мирный процесс после того, как Трехсторонняя контактная группа одобрила на заседании в Минске 1 октября текст формулы.

На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано. В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объяснили неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

Во вторник разведение сил и средств началось в поселке Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня состоится также разведение сил в Петровском, однако позже в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Петровское.