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Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ

Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что подтверждена гибель "номера два" в ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп в своем твиттере.

При этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

Ранее сообщалось об уничтожении самого аль-Багдади. Он погиб в ходе спецоперации, которую на выходных провел американский спецназ в сирийской провинции Идлиб. Останки лидера ИГ были захоронены в море.

США Сирия ИГ Дональд Трамп

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