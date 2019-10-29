Что произошло за день: вторник, 29 октября

Уничтожение преемника аль-Багдади, взрыв на сирийско-турецкой границе и новый рекорд по покорению высочайших гор мира

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил об уничтожении преемника Абу Бакра аль-Багдади. Президент США не указал имени террориста, который мог занять место главаря ИГ (запрещена в РФ). Не разглашаются и обстоятельства его убийства.

- На сирийско-турецкой границе произошел взрыв рядом с бронеавтомобилями российской военной полиции. В Центре примирения сообщили, что россияне не пострадали, техника осталась исправной. Ранее в этот день сирийское госагентство SANA и курдские СМИ сообщали, что группа с участием российских военных подверглась обстрелу.

- "Газпром" заполнил газопровод "Сила Сибири". На следующем этапе газ будет запущен по трансграничному переходу через реку Амур. Запуск магистрали намечен на начало декабря. На фоне новостей акции "Газпрома" на закрытие торгов прибавили 3,6% и обновили максимум с июля.

- Ополченцы ЛНР и украинские военные начали разведение сил в Золотом. Этот процесс является частью договоренностей контактной группы по Донбассу. Между тем в ДНР заявили, что с украинской стороной согласована дата начала разведения сил в Петровском.

- Сбербанк покупает косвенную долю в Mail.ru Group у Газпромбанка. Подписано необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в "МФ Технологии" - совместном предприятии, которое является акционером компании.

- Экономисты подсчитали ежегодные потери россиян от продуктового эмбарго. Согласно данным исследования РАНХиГС и ЦЭФИР, которые приводит газета "Коммерсантъ", в ценах 2013 года покупателям приходится платить на 530 млрд рублей больше. Выгоду от контрсанкций эксперты оценили в 75 млрд рублей, в итоге фактические траты составляют 445 млрд рублей каждый год.

- Бывший британский морпех Нирмал Пурья побил рекорд по скорости покорения 14 высочайших гор мира. Непалец выполнил задачу за семь месяцев, предыдущий рекорд - почти восемь лет.