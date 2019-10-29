CNN сообщил о захоронении в море останков главаря ИГ

Аналогичным образом в 2011 году поступили с останками Осамы бен Ладена

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Останки лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного в ходе американской спецоперации в Сирии 27 октября, захоронили в море, сообщает CNN со ссылкой на два военных источника.

Телеканал напоминает, что в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что США, как он ожидает, поступят с телом Багдади так же, как поступили в 2011 году с телом лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Осамы бен Ладена - то есть похоронят в море.

"С телом Багдади поступят должным образом", - добавил О'Брайен в воскресенье. На вопрос, будут ли США следовать тому же протоколу, что и в случае с бен Ладеном, он ответил: "Я так полагаю".

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. Американский лидер поблагодарил при этом Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.