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Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Акция протеста с требованием прекратить отвод украинских военных в Донбассе проходит во вторник в Киеве рядом со зданием Офиса президента Украины.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на улице Банковой собрались около 400 человек, которые скандируют лозунги и призывают президента Украины Владимира Зеленского отменить отвод войск. Участники митинга установили три палатки у здания и иногда жгут файеры.

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Акция в целом проходит мирно, сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются.

Во вторник разведение сил и средств началось в поселке Золотое в Луганской области. Кроме того, в этот день на переговорах контактной группы в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в населенном пункте Петровское в Донецкой области.

Золотое и Петровское - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске "формулы Штайнмайера".

На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано. В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объясняли неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Киев Украина

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