Поиск

Силовые структуры ДНР начали учения из-за угрозы дестабилизации в зоне конфликта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) проводятся учения Народной милиции, МВД и МЧС в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"С прибытием в зоны разведения (украинских - ИФ) националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории. (...) Националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств", - сказал он журналистам в среду.

По словам главы ДНР, факты нарушений украинскими военными действующего перемирия, как и информационные вбросы, "вызывают особую озабоченность".

"Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю, что проведение плановых учений МЧС, МВД и Народной милиции ДНР станет залогом укрепления обороноспособности республики и проверки готовности силовых и государственных структур к ликвидации последствий кризисных ситуаций", - подчеркнул он.

Тем не менее, Пушилин выразил надежду, что попытки реального разведения сил и средств приведут к конкретным шагам по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее в среду учения по ликвидации последствий кризисных ситуаций были анонсированы в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

"Вопреки минским соглашениям ВСУ регулярно нарушают перемирие, обстреливая территорию ЛНР. В связи с этим в республике будут проведены плановые учения по ликвидации последствий кризисных ситуаций", - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в твиттере.

Разведение сил в Донбассе

Во вторник, 29 октября, разведение сил и средств началось в поселке Золотое в Луганской области. Кроме того, в этот день на переговорах контактной группы в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в населенном пункте Петровское в Донецкой области.

Золотое и Петровское - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске "формулы Штайнмайера".

На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано. В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объясняли неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.

Денис Пушилин ДНР Украина Донбасс

Новости по теме

Новости

Источник назвал вымыслом сообщение о спецоперации подлодок РФ в Северной Атлантике

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Норвежское ТВ сообщило об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Дипмиссии Израиля в России закрылись из-за забастовки

Peugeot и Fiat Chrysler начали обсуждать слияние

Обнаружен первый потопленный японским камикадзе американский авианосец

Обнаружен первый потопленный японским камикадзе американский авианосец

Что случилось этой ночью: среда, 30 октября

Апелляционный суд США не дал передать Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Евросовет принял решение о продлении срока Brexit

Евросовет принял решение о продлении срока Brexit

Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');