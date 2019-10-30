Силовые структуры ДНР начали учения из-за угрозы дестабилизации в зоне конфликта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) проводятся учения Народной милиции, МВД и МЧС в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"С прибытием в зоны разведения (украинских - ИФ) националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории. (...) Националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств", - сказал он журналистам в среду.

По словам главы ДНР, факты нарушений украинскими военными действующего перемирия, как и информационные вбросы, "вызывают особую озабоченность".

"Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю, что проведение плановых учений МЧС, МВД и Народной милиции ДНР станет залогом укрепления обороноспособности республики и проверки готовности силовых и государственных структур к ликвидации последствий кризисных ситуаций", - подчеркнул он.

Тем не менее, Пушилин выразил надежду, что попытки реального разведения сил и средств приведут к конкретным шагам по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее в среду учения по ликвидации последствий кризисных ситуаций были анонсированы в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

"Вопреки минским соглашениям ВСУ регулярно нарушают перемирие, обстреливая территорию ЛНР. В связи с этим в республике будут проведены плановые учения по ликвидации последствий кризисных ситуаций", - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в твиттере.

Разведение сил в Донбассе

Во вторник, 29 октября, разведение сил и средств началось в поселке Золотое в Луганской области. Кроме того, в этот день на переговорах контактной группы в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в населенном пункте Петровское в Донецкой области.

Золотое и Петровское - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске "формулы Штайнмайера".

На отвод вооружений тогда давалось три дня, а пятница, 11 октября, была последним сроком. Разведение сил было сорвано. В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. В Киеве объясняли неудачу несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках.