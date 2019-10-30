Сенатор США Тед Круз призвал быстрее принять законопроект против Nord Stream 2

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз в среду призвал Сенат скорейшим образом одобрить ранее предложенный, в частности, Крузом законопроект, направленный против российского газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), передает агентство Bloomberg.

Сенатор отметил, что вскоре РФ закончит строительство газопровода, и в результате Москва "получит возможность продолжать усиливать военную (силу - ИФ), эксплуатацию наших (США - ИФ) европейских союзников и угрожать энергетической безопасности США".

Ранее в среду стало известно, что Дания выдала последнее недостающее согласие на строительство "Северного потока - 2". Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

Также в среду Джон Салливан, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп ранее выдвинул на пост посла в РФ, на слушаниях в сенатском комитете США по иностранным делам заявил, что, по его мнению, Вашингтон уже не может повлиять на реализацию Россией проекта "Северный поток 2".

В начале июня стало известно, что группа американских сенаторов, включая Круза, выступила с предложением разработать стратегию улучшения энергетической безопасности европейских союзников США, которая в частности предусматривает противодействие усилиям России установить доминирование в энергетической сфере в Европе.

Предложенный ими законопроект, в частности, предусматривал, что не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу госсекретарь США должен будет предоставить соответствующим комитетам конгресса доклад, отражающий оценку влияния проекта газопровода "Северный поток 2" на национальную безопасность США. Также предлагалось дать оценку тому, как увеличение зависимости европейских стран от российского газа отразится на энергетической безопасности Европы, дипломатической безопасности и внешней политике Украины и Германии, а также на дипломатических миссиях и структурах американского правительства в Европе.

Авторы законопроекта также предлагали рассмотреть возможность введения санкций за предоставление некоторых видов судов для сооружения российских экспортных трубопроводов.