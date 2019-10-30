Путин назвал абсурдными претензии Киева к "Газпрому" на $7 млрд

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.

"Что касается переговоров в Брюсселе, которые прошли позавчера (переговоры РФ, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа - ИФ). Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем их конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам президента РФ, Киев требует с "Газпрома" миллиардную компенсацию за то, что российская компания якобы занимает монопольное положение на рынке транзита газа на Украине. "Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд", - добавил Путин.

В октябре 2018 года "Газпром" сообщил, что оспорил в международном арбитраже решение антимонопольного комитета Украины о многомиллиардном штрафе.

Антимонопольным комитетом Украины 22 января 2016 года вынесено решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,966 млрд гривен за якобы имевшее место "нарушение ПАО "Газпром" экономической конкуренции". "Газпромом" были предприняты меры по оспариванию указанного решения в государственных судах Украины. Однако 11 сентября 2017 года с вынесением Верховным судом Украины решения об отказе "Газпрому" в пересмотре решений нижестоящих судов возможности по обжалованию решения АМКУ в рамках судебной системы Украины были исчерпаны.

21 апреля 2017 года министерством юстиции Украины было инициировано исполнительное производство по принудительному взысканию с "Газпрома" суммы штрафа, пени (аналогичной по размеру штрафу), исполнительного и судебного сборов путем наложения взыскания на активы "Газпрома" на территории Украины. Усилия "Газпрома" по оспариванию этих действий в украинских судах не привели к успеху.