Путин прибыл из Будапешта в Калининград

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.

В четверг в Светлогорске президент встретится с представителями общественности Калининградской области и проведет расширенное заседание президиума Госсовета "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения".

Путин также осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и корвет "Гремящий", который в начале ноября отправится на государственные испытания на полигоны Северного флота.

30 октября российский флот отметил День моряка-надводника и 323-ю годовщину ВМФ России.

Запланирована также беседа президента с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.