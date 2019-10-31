Зеленский заявил, что "Северный поток 2" ослабляет Европу и усиливает Россию

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2", чему будет способствовать решение властей Дании разрешить строительство этого газопровода, усиливает Россию и ослабляет Европу, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, ситуация с "Северным потоком 2" - это не только вопрос энергетической безопасности, но и геополитики. "Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания комиссии Украина-НАТО.

Киев предполагал, что Дания может дать положительное решение по российскому газопроводу и был готов к такому варианту развития событий, добавил украинский президент.

В среду, 30 октября, замгоссекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ, предупредил, что "Северный поток 2" может стать колоссальным рычагом давления РФ на Украину, так как у этой страны появилась "наркотическая зависимость" от российского газа. Салливан также выразил мнение, что США теперь вряд ли смогут помешать достроить этот газопровод.

Датское энергетическое агентство (ДЭА) 30 октября выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью соответственно 147 км и 164 км. В итоге ДЭА выбрало самый короткий, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. На сегодняшний день уже уложено более 2,1 тыс. км двух ниток газопровода.

Трубоукладка завершена в водах РФ, Финляндии и Швеции, а также большей частью - в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению, отмечала проектная компания Nord Stream 2 AG.

По оценке главы "Газпрома" Алексея Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется 5 недель.