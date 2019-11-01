Российские и турецкие военные вместе вышли на патрулирование в Сирии

Военная полиция РФ осуществляет патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские и турецкие военные в пятницу выдвинулись на совместное патрулирование на севере Сирии, сообщает Минобороны РФ.

В турецком военном ведомстве уточнили, что первое совместное патрулирование турецких и российских военных подразделений с использованием беспилотников началось в районе Дербеси, к востоку от Евфрата.

Договоренность о совместном патрулировании была достигнута в ходе переговоров лидеров двух стран в Сочи.

Как сообщал ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, совместные патрули проверят, действительно ли курдские военизированные формирования покинули в отведенные им сроки зону безопасности на северо-востоке Сирии.

В Сочи по итогам многочасовых переговоров 22 октября президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Сирии был озвучен 150-часовой срок отвода курдских отрядов из этой зоны.

В меморандуме, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Колонна российских и турецких военнослужащих вышла из пункта Дербесия в пятницу, в 12:00. В составе колонны - пять машин российских военных и четыре - турецких.