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Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.

"Действительно, обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем семь дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября", - сказал глава Минобороны на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее в пятницу в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили, что стороны конфликта в Донбассе полностью развели силы на одном из пилотных участков на линии соприкосновения - в Золотом.

Поселок Золотое и населенный пункт Петровское - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия Киевом "формулы Штайнмайера", в связи с чем мирный процесс застопорился.

Украина Донбасс Петровское

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