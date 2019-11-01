В ООН согласились провести конференцию по климату в Мадриде вместо Чили

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ежегодная конференция по проблемам изменения климата состоится в Мадриде, подтвердили в пятницу в ООН.

Власти Чили - эту встреча первоначально планировалась в столице страны Сантьяго - были вынуждены отказаться от ее проведения ввиду осложнения социальной ситуации в стране в последние недели.

Чилийский президент Себастьян Пиньера, выступая перед журналистами, сообщил, что власти Испании предложили провести намеченную на декабрь конференцию в Мадриде.

"Я поговорил с главой правительства Испании Педро Санчесом, и он выступил с замечательным предложением - провести конференцию по проблемам изменения климата в Мадриде в те же дни, в которые она была запланирована в Чили, то есть 2-13 декабря этого года. Мы донесли эту информацию до руководства ООН и конференции. Таким образом, будут достигнуты все предварительно поставленные цели", - сказал он.

Ранее на этой неделе власти Чили решили отказаться от проведения саммита АТЭС 16-17 ноября и конференции по проблемам изменения климата в декабре. По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые усугубились в Чили в последние недели.

Протесты в Чили начались из-за решения повысить цены на проезд в метро в столице страны Сантьяго на 30 песо (около трех рублей - ИФ). Особо массовые акции начались в Сантьяго. В городе ввели чрезвычайное положение. Позднее демонстранты начали протестовать против низких зарплат и дороговизной образования и медицины.

26 ноября власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.