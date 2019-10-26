Поиск

Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что отменяет все меры, принятые в рамках чрезвычайного положения, которое в стране ввели из-за протестов, сообщило в субботу агентство EFE.

Меры отменяются с 00:00 27 октября по местному времени (06:00 по Москве). Режим чрезвычайного положения, в частности, предполагал, что улицы Чили патрулируют военные.

Кроме того, чилийские военные сообщили, что в ночь на воскресенье они не будут объявлять комендантский час, который действовал в Сантьяго, а также в городах Ла Серена и Консепсьон несколько дней.

Такие решения власти приняли на фоне нормализации ситуации в стране, отмечает EFE.

В миреПочти 1,5 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков в ЧилиЧитать подробнее

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

Беспорядки в Чили

12
Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. Увеличение стоимости проезда на метро стало поводом для выражения накопившихся претензий жителей к властям страны.Волна протестов началась в Сантьяго около двух недель назад. Сотни школьников и студентов ездили без билетов, перепрыгивали через турникеты и устраивали акции протеста в подземке.18 октября протесты переросли в беспорядки. Манифестанты бросали камни в полицейских, поджигали машины и громили станции метро. Беспорядки нарушили работу общественного транспорта, из-за чего власти отменили школьные занятия в 43 из 52 коммун страны.Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил сложившуюся в стране ситуацию с войнойВ столице было разгромлено около 40 станций метро, сожжено более полутора десятков автобусовК подавлению беспорядков была привлечена полиция и армия19 октября глава государства ввел чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго и ее окрестностяхПолиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантовВ ходе протестов в Чили были задержаны более 1400 человекВ результате массовых протестов погибли 18 человек. Некоторые стали жертвами мародеров, которые грабили и поджигали магазины. Себастьян Пиньера осудил мародерство и насилие и заявил, что чилийцам объявил войну могущественный и неумолимый враг, который ничего и никого не уважаетИз-за действий вандалов придется восстанавливать порядка 40% всех станций
Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. Увеличение стоимости проезда на метро стало поводом для выражения накопившихся претензий жителей к властям страны.
Чили

Новости по теме

Новости

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака

СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака

Жертвами массовых протестов в Ираке стали более 40 человек

Самолет с Бутиной на борту прилетел из Майами в Москву

Самолет с Бутиной на борту прилетел из Майами в Москву

Минобороны РФ обвинило США в содействии незаконному вывозу нефти из Сирии

Минобороны РФ обвинило США в содействии незаконному вывозу нефти из Сирии

Помпео сравнил помощь Украине со стороны администраций Обамы и Трампа

Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');