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В Чили отменили проведение саммита АТЭС

В Чили отменили проведение саммита АТЭС
Беспорядки в столице Чили
Фото: Reuters

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти Чили в среду решили отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре, сообщают чилийские СМИ со ссылкой на заявление президента страны Себастьяна Пиньеры.

По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые разразились в Чили в последние недели.

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Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен был пройти в Чили 16 и 17 ноября.

Протесты в Чили начались из-за решения повысить цены на проезд в метро в Сантьяго на 30 песо - примерно на три рубля. Из-за массовых акций в Сантьяго ввели чрезвычайное положение. Демонстранты также начали протестовать против низких зарплат и слишком дорогих образования и медицины.

26 ноября власти Чили решили повысить уровень минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

В результате протестов в стране погибли не менее 19 человек. Президент Чили призвал всех министров уйти в отставку.

Беспорядки в Чили

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Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. Увеличение стоимости проезда на метро стало поводом для выражения накопившихся претензий жителей к властям страны.Волна протестов началась в Сантьяго около двух недель назад. Сотни школьников и студентов ездили без билетов, перепрыгивали через турникеты и устраивали акции протеста в подземке.18 октября протесты переросли в беспорядки. Манифестанты бросали камни в полицейских, поджигали машины и громили станции метро. Беспорядки нарушили работу общественного транспорта, из-за чего власти отменили школьные занятия в 43 из 52 коммун страны.Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил сложившуюся в стране ситуацию с войнойВ столице было разгромлено около 40 станций метро, сожжено более полутора десятков автобусовК подавлению беспорядков была привлечена полиция и армия19 октября глава государства ввел чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго и ее окрестностяхПолиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантовВ ходе протестов в Чили были задержаны более 1400 человекВ результате массовых протестов погибли 18 человек. Некоторые стали жертвами мародеров, которые грабили и поджигали магазины. Себастьян Пиньера осудил мародерство и насилие и заявил, что чилийцам объявил войну могущественный и неумолимый враг, который ничего и никого не уважаетИз-за действий вандалов придется восстанавливать порядка 40% всех станций
Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. Увеличение стоимости проезда на метро стало поводом для выражения накопившихся претензий жителей к властям страны.
Чили АТЭС Себастьян Пиньера

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