В Чили отменили проведение саммита АТЭС

Беспорядки в столице Чили Фото: Reuters

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти Чили в среду решили отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре, сообщают чилийские СМИ со ссылкой на заявление президента страны Себастьяна Пиньеры.

По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые разразились в Чили в последние недели.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен был пройти в Чили 16 и 17 ноября.

Протесты в Чили начались из-за решения повысить цены на проезд в метро в Сантьяго на 30 песо - примерно на три рубля. Из-за массовых акций в Сантьяго ввели чрезвычайное положение. Демонстранты также начали протестовать против низких зарплат и слишком дорогих образования и медицины.

26 ноября власти Чили решили повысить уровень минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

В результате протестов в стране погибли не менее 19 человек. Президент Чили призвал всех министров уйти в отставку.