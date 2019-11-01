РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн

По данным агентства Bloomberg, деньги были перевезены шестью авиарейсами в 2018-2019 годах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

По данным агентства, средства поступали от кредиторов Венесуэлы в банк Bandes (Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela).

Bloomberg утверждает, что деньги пересылали такие банки, как российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк, включенный в санкционный список Минфина США, и Газпромбанк.

Агентство поясняет, что эти деньги могли поступать в Венесуэлу ввиду решения Каракаса вернуть хранимые за рубежом средства, или получения дивидендов на долю участия в московском банке, или выплаты за поставки нефти или золота.

Согласно информации Bloomberg, в частности, два рейса с деньгами на общую сумму в $55 млн были отправлены в мае и июле 2018 года. Затем два рейса с валютой от Газпромбанка, тогда владевшего долей в Еврофинанс Моснарбанке, были зафиксированы в январе 2019 года - на $50 и на $113 млн.

В апреле 2019 года были отслежены еще два рейса с деньгами из Еврофинанс Моснарбанка - на общую сумму $97 млн.

В свою очередь представитель венесуэльских властей на условиях анонимности сообщил, что Каракас получил валюту, имеющую отношение к Еврофинанс Моснарбанку. Однако других деталей он разглашать не стал.

США активно противодействуют руководству Венесуэлы во главе с ее президентом Николасом Мадуро, вводя против властей страны многочисленные санкции.