Избранный президент Гватемалы решил разорвать дипотношения с Венесуэлой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил, что после инаугурации в январе 2020 года намерен прекратить дипломатические отношения с Венесуэлой при ее нынешнем руководстве.

Он также сообщил журналистам, что его администрация будет признавать президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

"Думаю, что поступить так будет правильно. Другие страны Южной Америки поступают так же", - сказал Джамматтеи, победивший на президентских выборах в августе.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Вскоре США, Канада, большинство стран Латинской Америки, в том числе Гватемала, ряд стран ЕС и других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Россия, Мексика, Куба, Боливия, Турция и ряд других стран выразили поддержку действующему президенту страны Мадуро.