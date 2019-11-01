Поиск

США и Китай добились согласия по основным пунктам торговой сделки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пекину и Вашингтону удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения между двумя странами. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В министерстве отметили, что таких результатов удалось добиться по итогам состоявшихся в пятницу телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

В Минкоммерции КНР при этом охарактеризовали переговоры "как серьезные и конструктивные" и затрагивающие ключевые торговые вопросы.

Как сообщалось, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торговых споров, оказалась под вопросом. Это связано с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на министерство коммерции Китая, что Китай и США продвинулись в переговорах по торговому соглашению, завершив технические консультации по ряду вопросов.

В октябре Трамп объявил о скором заключении сделки с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

США Китай

Новости по теме

Новости

В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

От присоединения к РПЦ отказались около 15% прихожан Русской архиепископии

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Что произошло за день: пятница, 1 ноября

В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения

В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения

Анкара обвинила Францию и Израиль в попытках создать курдское государство

Власти Дели признали город газовой камерой и начали раздавать маски

Власти Дели признали город газовой камерой и начали раздавать маски

В Кремле сочли "неудачным" требование от РФ репараций Украине за Донбасс

В Кремле сочли "неудачным" требование от РФ репараций Украине за Донбасс

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц

Луганск объявил о завершении разведения войск в Золотом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');