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Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские СМИ подтвердили передачу Турцией российской стороне 18 военнослужащих, захваченных в плен в районе сирийско-турецкой границы на северо-востоке страны.

Военные из правительственных сил Сирии были переданы российской военной полиции. "Они отправились в аэропорт города Камышлы (на северо-востоке Сирии - ИФ)", - сообщил корреспондент сирийского информационного агентства с места событий.

Передача состоялась на пункте пропуска "Дербасия", куда прибыли представители российской военной полиции и сирийской армии.

Сирийские военнослужащие были захвачены в плен поддерживаемыми Турцией сирийскими оппозиционными вооруженными формированиями в районе между городами Абу-Расин и Рас-эль-Айн.

Турецкие СМИ уточняют, что сирийские военные были захвачены 29 октября. В министерстве обороны Турции пояснили, что после координации с РФ согласились передать ей сирийцев.

О планах Анкары передать Москвы 18 пленных сирийцев стало известно накануне, 31 октября. Об этом писала газета Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Турция Сирия

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