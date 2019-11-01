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Киев подтвердил завершение процесса разведения сил в Золотом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтверждает, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем украинского МВД.

Об этом Загороднюк заявил на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разведение в районе Золотого.

О том, что стороны конфликта в Донбассе в пятницу полностью развели силы на одном из пилотных участков на линии соприкосновения, ранее сообщил "Интерфаксу" руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"Дальше у нас, согласно плану-графику, будет проводиться разминирование основных участков и направлений в рамках безопасности мониторинга миссии ОБСЕ внутри участка. Будет производиться демонтаж фортификационных сооружений, частичная уборка обочин дорог. На это все дается срок до 26 числа (ноября)", - добавил Филипоненко.

Как сообщалось, процесс разведения сил в Золотом начался 29 октября. Итоги разведения должны быть подтверждены наблюдателями ОБСЕ.

Контактная группа по Украине на заседании 1 октября в Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Разведение должно происходить на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

Андрей Загороднюк Украина Золотое Донбасс

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