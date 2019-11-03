В Сирии попала под обстрел американская военная колонна, жертв нет

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Колонна военных США попала под обстрел в Сирии, жертв нет, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дорогое М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам, "Сирийской национальной армии", - сказал Боренков.

"Жертв нет", - сообщил российский генерал.