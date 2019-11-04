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Абсолютный температурный рекорд тепла ожидается в Москве 5 ноября

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Аномальное для начала ноября тепло во вторник, как ожидается, установит абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, по предварительным прогнозам, во вторник в Москве ожидается около 12-14 градусов тепла.

"Прежний максимум для 5 ноября в Москве был зафиксирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до плюс 10,3 градусов. Потому вероятность установления нового рекорда очень высока", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока температура воздуха в Москве на 1 градус отстает от климатической нормы, но уже в понедельник днем воздух прогреется до плюс 7-9 градусов, что значительно превышает норму для ноября.

В дальнейшие дни начавшейся недели, как ожидается, в столичном регионе не будет ощутимых заморозков, местами будут идти осадки, в основном в виде дождя.

Москва Гидрометцентр

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