В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле с украинской стороны
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины дважды в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в результате обстрела погиб ополченец, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным военного ведомства ЛНР, обстрелам из гранатометов, орудий БМП и крупнокалиберных пулеметов подверглись районы населенных пунктов Донецкий и Калиново.
"Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения", - говорится в сообщении.