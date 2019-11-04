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В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле с украинской стороны

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины дважды в понедельник обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в результате обстрела погиб ополченец, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства ЛНР, обстрелам из гранатометов, орудий БМП и крупнокалиберных пулеметов подверглись районы населенных пунктов Донецкий и Калиново.

"Призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков и принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения", - говорится в сообщении.

Украина ЛНР

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