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В Киеве заявили о готовности к отводу войск при отсутствии обстрелов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко на брифинге в Краматорске заявил, что украинская сторона проинформировала ОБСЕ о готовности приступить к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии семидневного соблюдения режима тишины.

В свою очередь руководитель украинской стороны СЦКК, полковник Александр Борщевский отметил, что поскольку последние обстрелы на этом участке были зафиксированы 30 октября, то, при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов, 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, и с 12:00 8 ноября Вооруженные силы смогут начать разведение сил.

Ранее в понедельник разведение сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе вновь сорвалось. Ополченцы ДНР подали сигнал о готовности к разведению ракетницей белого цвета, но ответа с украинской стороны не последовало. В ДНР обвинили Киев в срыве разведения.

Как сообщалось, контактная группа по Украине 1 октября согласовала зеркальное разведение войск в районе Золотого и Петровского на расстоянии километра от линии разграничения. Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

Отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Однако несколько попыток разведения оказались безуспешными из-за отказа Киева разводить силы. Украинская сторона объясняла решение тем, что ополченцы не соблюдают семидневный режим тишины.

Повторно договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября. Тогда Киев внезапно заявил о начале отвода в Золотом. В ЛНР также подтвердили готовность отвести вооружения и стороны приступили к разведению, которое продлилось три дня.

Украина ДНР Петровское

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