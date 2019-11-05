Линдси Хойл стал новым спикером Палаты общин Великобритании

С 2010 года он был заместителем экс-спикера Джона Беркоу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель спикера Палаты общин Великобритании Линдси Хойл избран на должность спикера, сообщает британский телеканал Sky news.

По итогам четвертого раунда голосования в Палате общин он набрал 325 голосов депутатов, его конкурент Крис Брайант получил 213 голосов.

Лейборист Хойл занимал должность первого вице-спикера с 2010 года и в отсутствие бывшего спикера Джона Беркоу председательствовал в Палате общин. Он вошел в состав нижней палаты британского парламента в 1997 году, став первым депутатом-лейбористом от своего избирательного округа Чорли за 18 лет.

Всего в борьбе за должность спикера участвовали семь кандидатов, двое из них - лейбористка Мэг Хиллер и консерватор Эдвард Ли - выбыли в первом раунде. Во втором раунде меньше всего голосов получила вице-спикер из Лейбористской партии Рози Уинтертон, а Гарриет Гарман - также лейбористка - сама сняла свою кандидатуру.

В результате, в третьем раунде голосования осталось три кандидата: вице-спикер Линдси Хойл, вице-спикер консерватор Элеонора Лэнг и председатель комитета по финансам палаты общин лейборист Крис Брайант. Лэнг набрала в нем меньше всего голосов и выбыла из гонки.

Беркоу объявлял о намерениях оставить пост спикера британской палаты общин 31 октября еще в сентябре.

По его словам, в 2017 году он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент. Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году, с 2009 года он занимает позицию спикера парламента.

Палата общин избирает спикера после каждых всеобщих выборов, или же когда спикер сам покинет свой пост. Следующие всеобщие выборы назначены на 12 декабря. Беркоу в 2015 и 2017 годах переизбирали без голосования.

Спикер организует работу в палате общин: он дает слово членам парламента и призывает к порядку, а также выбирает поправки, которые будет рассматривать парламент. Спикер должен сохранять беспристрастность - после того, как его назначают на должность, он покидает свою партию.