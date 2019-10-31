Елизавета II одобрила законопроект о досрочных выборах парламента

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, заявил в четверг спикер британской палаты общин Джон Беркоу.

"Ее Величество дала Королевское согласие по законопроекту о досрочных парламентских выборах 2019 года ", - сказал он.

Таким образом, отмечают британские СМИ, этот проект полностью обрел силу закона.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, и все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

После очередного провала инициативы в понедельник, Джонсон заявил, что в следующий раз он внесет в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов.

Затем этот законопроект прошел через британский парламент. За выборы выступили 438 членов парламента, против - 20.