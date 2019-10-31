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Спикер Палаты общин парламента Великобритании покинул пост

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Спикер британской палаты общин Джон Беркоу уходит в отставку после 10 лет служения парламенту.

"Сегодня был последний день работы у спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - сообщается в четверг в твиттере палаты общин.

Беркоу объявлял о намерениях оставить пост спикера британской палаты общин 31 октября еще в сентябре.

Как пояснял Беркоу, на выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, и намерен сдержать обещание.

Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он занимает позицию спикера парламента. До того, как Беркоу стал спикером, он входил в Консервативную партию Великобритании, в 2007 году в СМИ появились слухи о том, что Беркоу может перейти в Лейбористскую партию, однако они не подтвердились.

Беркоу стал советником по делам детей с особенностями речи и общения в правительстве лейбориста Гордона Брауна.

Великобритания

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