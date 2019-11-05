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МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ (...), которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают эту поездку "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Отныне для Журавлева действует бессрочный запрет на въезд на украинскую территорию.

Кроме того, МИД совместно с правоохранительными органами Украины проверяют информацию, не находился ли депутат на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Золотое и Петровское - два пилотных участка, где должны быть разведены силы противоборствующих сторон в Донбассе. Это не удавалось сделать несколько недель после принятия Киевом "формулы Штайнмайера", в связи с чем мирный процесс застопорился.

1 ноября стороны сообщили о завершении разведения в Золотом, однако накануне в Петровском самопровозглашенная ДНР и Киев вновь не смогли развести силы.

Украина Россия Алексей Журавлев

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