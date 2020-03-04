Американская Freedom House снова оценила Россию как несвободную страну

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге "Свобода в мире-2020" отнесла Россию к числу несвободных стран.

В докладе, опубликованном в среду, уровень свободы в РФ оценен в 20 баллов из 100, ровно как в Демократическом Конго и Вьетнаме. В документе отмечается, что в России соблюдаются лишь пять из 40 политических прав и 15 из 60 гражданских свобод.

По оценкам составителей доклада, в прошлом году в РФ кандидаты, поддерживаемые властью, выиграли все губернаторские выборы, хотя и проигрывали на региональных выборах, например, выборах в Мосгордуму, при этом предвыборная кампания сопровождалась запугиванием и насилием против демонстрантов и журналистов; власти продолжали преследование неправительственных организаций, ЛГБТ-активистов; усилили давление на представителей "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России организация) и баптистов.

Кроме того, Freedom House, как и в прошлогоднем докладе, снова признала Россию страной с несвободным интернетом.

Кроме России, к числу несвободных в докладе отнесены 48 стран и территорий, среди которых Китай, Северная Корея, Белоруссия, Турция, Восточный Донбасс, Южная Осетия и ряд других. Самыми несвободными, по оценкам доклада, являются Сирия, Тибет и Туркменистан.

Не полностью свободными Freedom House признает 63 страны, в частности, Грузию, Украину, Киргизию, Абхазию, Гондурас и др.

Рейтинг свободных стран (всего 83 страны) возглавляют Финляндия, Норвегия и Швеция (в каждой из этих стран соблюдаются все 100 политических прав и гражданских свобод). В эту же категорию входят практически все страны Евросоюза, а также США и Канада. Всего в докладе дана оценка уровня свободы в 195 странах, а также на отдельных территориях.