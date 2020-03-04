Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Американская Freedom House снова оценила Россию как несвободную страну

Американская Freedom House снова оценила Россию как несвободную страну
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге "Свобода в мире-2020" отнесла Россию к числу несвободных стран.

В докладе, опубликованном в среду, уровень свободы в РФ оценен в 20 баллов из 100, ровно как в Демократическом Конго и Вьетнаме. В документе отмечается, что в России соблюдаются лишь пять из 40 политических прав и 15 из 60 гражданских свобод.

По оценкам составителей доклада, в прошлом году в РФ кандидаты, поддерживаемые властью, выиграли все губернаторские выборы, хотя и проигрывали на региональных выборах, например, выборах в Мосгордуму, при этом предвыборная кампания сопровождалась запугиванием и насилием против демонстрантов и журналистов; власти продолжали преследование неправительственных организаций, ЛГБТ-активистов; усилили давление на представителей "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России организация) и баптистов.

Кроме того, Freedom House, как и в прошлогоднем докладе, снова признала Россию страной с несвободным интернетом.

Кроме России, к числу несвободных в докладе отнесены 48 стран и территорий, среди которых Китай, Северная Корея, Белоруссия, Турция, Восточный Донбасс, Южная Осетия и ряд других. Самыми несвободными, по оценкам доклада, являются Сирия, Тибет и Туркменистан.

Не полностью свободными Freedom House признает 63 страны, в частности, Грузию, Украину, Киргизию, Абхазию, Гондурас и др.

Рейтинг свободных стран (всего 83 страны) возглавляют Финляндия, Норвегия и Швеция (в каждой из этих стран соблюдаются все 100 политических прав и гражданских свобод). В эту же категорию входят практически все страны Евросоюза, а также США и Канада. Всего в докладе дана оценка уровня свободы в 195 странах, а также на отдельных территориях.

Freedom House США

Новости по теме

Новости

Журналистов "Медузы" допросили по делу "Сети"

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

До девяти выросло число россиян с Diamond Princess, помещенных на карантин

Главу судостроительной корпорации "Ак Барс" задержали по делу об особо крупной взятке

Роскомнадзор заблокирует страницы в Facebook и "ВКонтакте" с фейками о коронавирусе

Военные следователи сообщили о сокращении дедовщины в армии

Военные следователи сообщили о сокращении дедовщины в армии

Жителя Рубцовска будут судить за кражу завода

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Адвокат фигуранта дела "Сети" прокомментировал расследование двойного убийства

ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус

ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');