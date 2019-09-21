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Часть украинской делегации запланировала участие в сессии ПАСЕ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Представители предыдущей делегации Верховной рады в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ассамблеи, сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - написал он в фейсбуке в субботу.

Ранее член фракции "Слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

Как сообщалось, в июне этого года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее без ограничений. В ответ делегация Украины прекратила работу в ПАСЕ.

Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Украина ПАСЕ Европейская солидарность

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