Задержанные в Ливии россияне занимались социологическими исследованиями

Их работодатель заверил, что они только изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Задержанные в Ливии россияне являются сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей, они проводили социологические исследования. Среди задержанных глава полевой группы фонда Максим Шугалей, сообщили "Интерфаксу" в этой организации.

Их задержали еще в мае, с тех пор фонд пытался договориться об их освобождении. Переговоры шли в закрытом режиме.

Представитель фонда подчеркнул, что исследовательская группа занималась "исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране". По его данным, официальных обвинений этим сотрудникам еще не предъявляли.

Сообщения о задержании в Ливии россиян начал проверять российский МИД, заявили "Интерфаксу" в пятницу в Департаменте информации и печати ведомства. Официальных уведомлений об этом министерство не получало.

Об аресте в Ливии двух россиян ранее в пятницу сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение. Их обвинили в попытке повлиять на предстоящие в стране президентские выборы. Имен арестованных агентство не назвало.

Задержали их силовики, связанные с правительством, признанным ООН и базирующимся в Триполи. Ссылаясь на документ прокуратуры этого правительства, Bloomberg пишет, что их подозревают в попытках добиться встречи с сыном убитого Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом Каддафи, возможным претендентом на должность президента Ливии. У задержанных изъяли компьютеры и флеш-карты, данные на которых о том, что они работали в компании, занимавшейся вмешательством в выборы в ряде африканских стран. Еще один россиянин, проживавший вместе с подозреваемыми, успел покинуть Ливию.

О фонде и его президенте

Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают в "фабрикой троллей" Евгения Пригожина). В декабре 2018 года Малькевич попал под санкции США вместе с еще 17 россиянами, РИА ФАН, USA Really и еще двумя организациями.

О публикациях СМИ об интересах России в Ливии

В конце 2018 года Bloomberg сообщал, что Саиф Каддафи просил Москву поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Ливии. В Кремле эту информацию подтверждать не стали.

Весной 2019 года британские газеты The Telegraph и The Times сообщили, что бойцы российской частной военной компании участвуют в операциях Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара, который воюют против правительства в Триполи, и поставляют в Ливию оружие. Представитель маршала заявил, что эти публикации не содержат доказательств. Американские военные также утверждали, что Россия поддерживала Хафтара.