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Задержанные в Ливии россияне занимались социологическими исследованиями

Их работодатель заверил, что они только изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Задержанные в Ливии россияне являются сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей, они проводили социологические исследования. Среди задержанных глава полевой группы фонда Максим Шугалей, сообщили "Интерфаксу" в этой организации.

Их задержали еще в мае, с тех пор фонд пытался договориться об их освобождении. Переговоры шли в закрытом режиме.

Представитель фонда подчеркнул, что исследовательская группа занималась "исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране". По его данным, официальных обвинений этим сотрудникам еще не предъявляли.

Сообщения о задержании в Ливии россиян начал проверять российский МИД, заявили "Интерфаксу" в пятницу в Департаменте информации и печати ведомства. Официальных уведомлений об этом министерство не получало.

Об аресте в Ливии двух россиян ранее в пятницу сообщил Bloomberg со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение. Их обвинили в попытке повлиять на предстоящие в стране президентские выборы. Имен арестованных агентство не назвало.

Задержали их силовики, связанные с правительством, признанным ООН и базирующимся в Триполи. Ссылаясь на документ прокуратуры этого правительства, Bloomberg пишет, что их подозревают в попытках добиться встречи с сыном убитого Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом Каддафи, возможным претендентом на должность президента Ливии. У задержанных изъяли компьютеры и флеш-карты, данные на которых о том, что они работали в компании, занимавшейся вмешательством в выборы в ряде африканских стран. Еще один россиянин, проживавший вместе с подозреваемыми, успел покинуть Ливию.

О фонде и его президенте

Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают в "фабрикой троллей" Евгения Пригожина). В декабре 2018 года Малькевич попал под санкции США вместе с еще 17 россиянами, РИА ФАН, USA Really и еще двумя организациями.

О публикациях СМИ об интересах России в Ливии

В конце 2018 года Bloomberg сообщал, что Саиф Каддафи просил Москву поддержать его кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Ливии. В Кремле эту информацию подтверждать не стали.

Весной 2019 года британские газеты The Telegraph и The Times сообщили, что бойцы российской частной военной компании участвуют в операциях Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара, который воюют против правительства в Триполи, и поставляют в Ливию оружие. Представитель маршала заявил, что эти публикации не содержат доказательств. Американские военные также утверждали, что Россия поддерживала Хафтара.

Ливия МИД Максим Шугалей Халифа Хафтар Триполи. ЧВК Евгений Пригожин. Александр Малькевич

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