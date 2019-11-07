Поиск

Словом 2019 года по версии Collins Dictionary стала "климатическая забастовка"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Издатели толковых словарей английского языка в Harper Collins назвали словом 2019 года "климатическую забастовку" ("сlimate strike"). Об этом сообщили в блоге издательства.

Климатические забастовки - это акции в рабочее время с требованием активизировать меры по ограничению вредных выбросов в атмосферу. Их популяризовала шведская школьница Грета Тунберг, которую в Collins назвали суперзвездой. Тунберг с осени 2018 года начала устраивать "школьные забастовки" по пятницам, постепенно к ней начали приоединяться школьники и трудящиеся во всем мире.

За минувший год частотность употребления выражения "климатическая забастовка" увеличилась в сто раз, по данным Collins.

В издательстве отмечают, что за последний год в английском стали чаще употребляться выражение, описывающие экологические проблемы или сбои в цифровых технологиях. Лингвисты считают, что на этом фоне сочетание "климатическая забастовка" звучит как позитивная реакция на серьезный кризис и "повод для оптимизма в темные времена".

В шорт-лист слов года вошли также выражения "deepfake" (технологично смонтированное видео, трудно отличимое от реального), "hopepunk" (оптимистичное движение в культуре и СМИ, возникшее как реакция на антиутопические тенденции) и "influencer" (инфлюенсер, рядовой блогер, который начинает оказывать значительное влияние на общественное мнение).

Грета Тунберг Collins Harper

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о неофициальной встрече главы Deutsche Welle с депутатами

Директор ФСБ предупредил о сетях "спящих ячеек" террористов из Сирии в Европе

На иранском ядерном объекте в Фордо получили первую партию обогащенного урана

На иранском ядерном объекте в Фордо получили первую партию обогащенного урана

Что случилось этой ночью: четверг, 7 ноября

Трамп анонсировал визит в Белый дом собаки, раненной при ликвидации лидера ИГ

Трамп анонсировал визит в Белый дом собаки, раненной при ликвидации лидера ИГ

Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Комитет ООН одобрил предложенную РФ резолюцию по контролю над вооружениями

Комитет ООН одобрил предложенную РФ резолюцию по контролю над вооружениями

Автомобиль был взорван в одном из районов Киева, водитель погиб

Паром Princess Anastasia вернулся в Стокгольм из-за перебоев с электропитанием

Тревога на борту самолета в аэропорту Схипхол оказалась ложной

Тревога на борту самолета в аэропорту Схипхол оказалась ложной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');