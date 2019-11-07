Словом 2019 года по версии Collins Dictionary стала "климатическая забастовка"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Издатели толковых словарей английского языка в Harper Collins назвали словом 2019 года "климатическую забастовку" ("сlimate strike"). Об этом сообщили в блоге издательства.

Климатические забастовки - это акции в рабочее время с требованием активизировать меры по ограничению вредных выбросов в атмосферу. Их популяризовала шведская школьница Грета Тунберг, которую в Collins назвали суперзвездой. Тунберг с осени 2018 года начала устраивать "школьные забастовки" по пятницам, постепенно к ней начали приоединяться школьники и трудящиеся во всем мире.

За минувший год частотность употребления выражения "климатическая забастовка" увеличилась в сто раз, по данным Collins.

В издательстве отмечают, что за последний год в английском стали чаще употребляться выражение, описывающие экологические проблемы или сбои в цифровых технологиях. Лингвисты считают, что на этом фоне сочетание "климатическая забастовка" звучит как позитивная реакция на серьезный кризис и "повод для оптимизма в темные времена".

В шорт-лист слов года вошли также выражения "deepfake" (технологично смонтированное видео, трудно отличимое от реального), "hopepunk" (оптимистичное движение в культуре и СМИ, возникшее как реакция на антиутопические тенденции) и "influencer" (инфлюенсер, рядовой блогер, который начинает оказывать значительное влияние на общественное мнение).