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Огромный портрет Греты Тунберг нарисуют в Сан-Франциско

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Аргентинский художник Кобре изобразил шведскую девочку Грету Тунберг на стене одного из зданий Сан-Франциско, сообщила в субботу SFGate.

Здание, на котором нарисована 16-летняя Тунберг, нахадится рядом с площадью Юнион-сквер. Она прославилась выступлением в ООН на тему изменения климата, обвинив во всем капиталистов и безответственных взрослых. Школьница рассказала, что в знак протеста каждую пятницу пропускает уроки.

Работу поддержала некоммерческая организация One Atmosphere, которая занимается вопросами окружающей среды. Ее исполнительный директор Пол Скотт считает, что Кобре стоит сделать несколько портретов экологических активистов по всему Сан-Франциско. One Atmosphere возьмет на себя переговоры с владельцами других зданий, чтобы получить разрешения на работу художника. Скотт не уверен, знает ли Тунберг и собственном изображении в городе.

Организаторы считают, что художественная акция должна последовательно защищать окружающую среду. Поэтому более 130 аэрозольных баллончиков из-под краски, израсходованной для портрета, пойдут на сооружение скульптуры.

Кобре планирует завершить работу на следующей неделе.

Ранее Кобре уже украшал город портретом актера Робина Уильямса, покончившего с собой.

Сан-Франциско Грета Тунберг

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