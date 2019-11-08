Представитель Госдепа сообщил, что Луценко клялся отомстить экс-послу США в Киеве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал отомстить экс-послу США в Киеве Мэри Йованович и предоставил адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию в надежде, что это приведет к ее отставке, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Как сказал Кент во время слушаний, стенограмма которых была опубликована накануне, 7 ноября, Луценко надеялся, что Джулиани распространит полученную информацию, что приведет к увольнению Йованович. По словам представителя Госдепа, другие люди, в том числе арестованные в США в начале октября 2019 года Лев Парнас и Игорь Фруман, также пытались подорвать положение Йованович.

Кроме того, Кент рассказал о разговоре с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, в ходе которого поведал, что Луценко совершил частный визит в Нью-Йорк и встретился с Джулиани.

"Во время той встречи он (Аваков - ИФ) дал мне знать, что Юрий Луценко, тогдашний генпрокурор Украины, совершил частную поездку в Нью-Йорк, во время которой он встретился с Руди Джулиани. Я спросил, знал ли он, какова была цель, и министр внутренних дел Аваков сказал - "полить грязью". Я спросил, кого? А он ответил - многих людей. Я спросил его, кого? А он ответил - Машу, вас, других", - пояснил Кент.

Он также добавил, что причастными к разрушению репутации Йованович были так называемые порохоботы. "Я ранее упоминал о так называемых порохоботах, троллях в социальных сетях, которые активно поддерживали (пятого президента Украины Петра - ИФ) Порошенко. И за 10 дней до выборов, вместо того чтобы атаковать Россию или политических оппонентов, как они обычно делали, они атаковали посла Йованович и меня", - сказал представитель госдепартамента США.

Позже он добавил, что "господин Джулиани несколько месяцев вел кампанию, полную лжи и неверной информации о после Йованович".

Слушания Кента в Конгрессе США состоялись 15 октября за закрытыми дверями. Ранее были опубликованы стенограммы слушаний Йованович и временного поверенного по делам США в Киеве Уильяма Тейлора. Все они состоялись в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа.

В ходе дачи показаний в Конгрессе экс-посол, в частности, говорила, что в конце 2018 года она от украинских официальных лиц узнала о намерениях Джулиани и Луценко очернить ее репутацию. Йованович заявила, что у них "были планы, и что они собирались сделать что-то во вред моей карьере".

Йованович завершила свою работу в качестве посла США на Украине в мае 2019 года. Она занимала этот пост с августа 2016 года.