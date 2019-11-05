Экс-посол США на Украине рассказала о совете хвалить Трампа для сохранения поста

Бывший посол США на Украине Мэри Йованович Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бывший посол США на Украине Мэри Йованович заявила конгрессменам, что постпред США при ЕС Гордон Сондланд предлагал ей написать в твиттере слова поддержки или похвалы в адрес президента США Дональда Трампа, если она хочет сохранить свою работу, следует из стенограммы ее показаний, опубликованных комитетами палаты представителей США.

По ее словам, в конце 2018 года она от украинских официальных лиц узнала о том, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко пытаются очернить ее репутацию. Она заявила, что у них "были планы, и что они собирались сделать что-то во вред моей карьере".

"Вы подумаете, что я невероятно наивна, но я не могла себе и представить всех этих событий, которые произошли за последние пять или семь месяцев, я просто не могла их себе представить", - говорится в ее показаниях.

Йованович заявила, что в Вашингтоне не пытались проверить подлинность каких-либо обвинений, звучавших в ее адрес, до того, как было принято решение об ее отзыве с поста.

"До сегодняшнего дня никто вообще-то не задал мне вопрос, виновна ли я во всех тех делах, которые мне приписали", - сказала она.

Кроме того, по словам Йованович, глава МВД Украины Арсен Аваков в начале 2019 года сказал ей, что с Джулиани общаться "опасно", а также что тот коротко говорил с ним по телефону, но от личной встречи с Джулиани он отказался.

Бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли, ушедший в отставку в октябре, чьи показания также были опубликованы демократами, заявлял в ходе слушаний, что трижды просил госсекретаря США Майка Помпео высказаться в поддержку Йованович, но вразумительного ответа от него на эту тему не получил.

Накануне, 4 ноября, демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа. К публикации стенограмм призывала Республиканская партия США.