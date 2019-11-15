Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо считает, что его уголовное преследование в России ведется по политическим мотивам, в связи с чем он обратился за помощью к австрийским властям, сообщил его российский адвокат Вячеслав Мусияка.

"Могу подтвердить, что Мазо попросил власти Австрии предоставить ему политическое убежище", - рассказал "Интерфаксу" в пятницу Мусияка. По словам защитника, процедура рассмотрения вопроса о предоставлении политического убежища длительная и может растянуться на месяцы или даже года.

При этом адвокат уточнил, что рассмотрение вопроса о предоставлении политубежища не связано с процессом о возможности экстрадиции российского экс-чиновника.

"Если Австрия решит выдать Мазо, а решение о предоставлении ему политического убежища еще не будет принято, то его экстрадируют", - сказал Мусияка, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Дело Бориса Мазо

8 ноября стало известно, что земельный суд Вены по уголовным делам освободил Мазо под залог в 25 тысяч евро до решения о его экстрадиции в Испанию. Одним из условий залога стал запрет на выезд экс-чиновника из Австрии на время суда. Также Мазо обязан постоянно быть на связи с судом и проживать по своему адресу в Вене.

Ранее о задержании бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Мазо в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом испанского города Марбелья, рассказывали "Интерфаксу" информированные источники. Позднее в австрийской прокуратуре агентству подтвердили данную информацию.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в РФ.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

В России Мазо в июне 2018 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Российское следствие считает, что Мазо, Пирумов и другие их соучастники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей, предназначенных для выполнения строительных работ в Эрмитаже (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому делу реставраторов (о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов) к реальному лишению свободы, но освобожден от наказания за его отбытием под стражей.