В Донецке сообщили о выводе из Петровского 14 военных

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика вывела из Петровского 14 человек личного состава.

Как сообщил в субботу "Интерфаксу" руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов, отвели также один автоматический гранатомет станковый и один крупнокалиберный пулемет.

За процессом наблюдают представители СМИ ОБСЕ, которые переписывают номера орудий.

Ранее сообщалось, что ополченцы ДНР и украинские военные подтвердили начало разведения сил сторон вооруженного конфликта на последнем пилотном участке на линии соприкосновения в Донбассе. ДНР и Киев обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).