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Киев сообщил о готовности разведению сил в Петровском

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона готова приступить 9 ноября в 12:00 (13:00 по Москве) к разведению сил на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий, заявляют в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12:00", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу утром на странице пресс-центра ООС в фейсбуке.

Накануне в заявлении главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Натальи Никоноровой сообщалось, что в Донецке согласовали 9 ноября новой датой разведения сил и средств в Петровском.

Ранее ДНР и Киеву не удалось развести силы в Петровском.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках - №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое Луганской области.

Украина Донбасс ДНР Петровское

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