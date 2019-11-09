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Донецк и Киев обменялись сигналами о готовности к разведению сил в Петровском

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике подали сигнал о готовности начать разведение на последнем пилотном участке у линии соприкосновения в Донбассе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", военные ДНР в Петровском (Донецкая область Украины) запустили ракетницу белого цвета. Это служит условным сигналом о готовности приступить к разведению.

В свою очередь, украинские военные подтвердили готовность к разведению, запустив ракетницу белого цвета в ответ.

Если стороны далее обменяются ракетницами зеленого цвета, то начнется синхронное разведение сил.

Ранее в субботу в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что украинская сторона готова приступить 9 ноября в 12:00 (13:00 по Москве) к разведению сил на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Украина Донбасс ДНР Петровское

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