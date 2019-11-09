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Разведение сил в Петровском завершится 12 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Украинская сторона запросила трое суток на процесс разведения в Петровском, самопровозглашенная Донецкая народная республика уложится в сутки, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

В миреВ Петровском началось разведение сил сторон конфликта в ДонбассеВ Петровском началось разведение сил сторон конфликта в ДонбассеЧитать подробнее

"На протяжении двух суток проходили сложные переговоры с украинской стороной. При содействии СММ ОБСЕ была достигнута договоренность по отводу в Петровском... По информации ОБСЕ, украинская сторона приступила к разведению также. На отвод дается трое суток. С нашей стороны мы уложимся в сутки. С их стороны они запросили все трое суток", - сказал он в субботу журналистам.

Якубов добавил, что после разведения будет процесс разминирования и разбор фортификационных сооружений. "На территории Петровского не должно находиться никаких милитаризированных формирований - ни нацгвардии, никого", - подчеркнул он.

В свою очередь представитель Донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что наблюдатели готовы дальше отслеживать процесс разведения в Петровском в течении всех отведенных на это дней.

Разведение сил и средств сторон конфликта в Донбассе началось в Петровском ранее в субботу.

Украина Донбасс ДНР Петровское

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