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Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит во время охоты на Украине

По факту смерти юриста начато расследование

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Житомирской области Украины открыто уголовное производство по факту убийства во время охоты адвоката Святослава Пархоменко, защищавшего интересы подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

По данным отдела коммуникации полиции Житомирской области, в воскресенье, 10 ноября, в лесу на границе Коростышевского и Радомышльского районов между егерями и охотниками возник конфликт, "в ходе которого было применено огнестрельное оружие".

Как уточнили в полиции, смертельное огнестрельное ранение получил 41-летний киевлянин, директор общественной организации "Радомышльские охотники".

В свою очередь адвокат Владислав Добош, защищающий интересы подозреваемых по делу Вороненкова, сообщил в фейсбуке, что убитый - Святослав Пархоменко, который был адвокатом подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Александра Лося.

Еще один мужчина, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением. Другие участники конфликта доставлены в полицию. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Украинская полиция предварительно квалифицировала происшествие по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) уголовного кодекса Украины.

Украина Денис Вороненков Святослав Пархоменко Александр Лось

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