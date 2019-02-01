В Москве задержали участника похищения фигуранта дела об убийстве Вороненкова

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Полиция задержала одного из троих подозреваемых в похищении в Москве Юрия Василенко, проходившего по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Один из подозреваемых - житель Курска 1983 года рождения - задержан в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по факту инцидента со стрельбой и похищением человека у кафе "Базилик" в Москве столичным главком Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Со своей стороны, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевшим является уроженец Харькова (Украина) Юрий Василенко, имеющий двойное гражданство - РФ и Украины.

Между тем в прокуратуре Киева "Интерфаксу" подтвердили, что разыскивают уроженца Харькова Юрия Василенко по подозрению в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в Киеве, однако не располагают информацией о его возможном похищении в Москве.

"Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Вороненкова был сообщник - Я.Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Я.Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный - А.Лось - был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В мае 2018 года прокуратура Киева сообщила, что подозревает Ю.Василенко в соучастии в убийстве Вороненкова. Сообщалось, что он скрываются от органа досудебного расследования Украины и находятся в розыске.