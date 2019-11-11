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Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище

Кремль не получал просьбы Моралеса об убежище
Президент Боливии Эво Моралес
Фото: Reuters

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес или его представители не выходили на связь с Москвой, убежища в России Моралес не просил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле призывают всех к спокойствию и надеются, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона.

"Конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами без вмешательства каких-либо третьих стран", - сказал Песков.

Жители Боливии празднуют отставку президента

События в Боливии не повлияют на планы Владимира Путина, который намерен на этой неделе посетить саммит БРИКС в Бразилии.

В октябре власти Чили из-за массовых беспорядков в Сантьяго отменили запланированные на ноябрь саммит АТЭС и климатическую конференцию.

10 ноября Моралес, который руководил Боливией больше 13 лет, ушел в отставку под давлением военных. Вслед за ним об отставке заявили все представители высшего руководства страны, в том числе вице-президент Альваро Гарисия-Линеру и спикеры обеих палат парламента. Всю полноту власти получила второй вице-спикер Сената Жанин Аньес.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в Боливии произошел госпереворот, который организовали США.

Дмитирй Песков Эво Моралес Боливия

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