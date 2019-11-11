Куба и Венесуэла назвали отставку президента Боливии госпереворотом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Кубы и Венесуэлы Мигель Диас-Канель и Николас Мадуро выступили в поддержку объявившего об отставке президента Боливии Эво Моралеса, охарактеризовав события в стране как государственный переворот.

Диас-Канель в своем твиттере назвал "насильственный и трусливый государственный переворот" угрозой демократии в Боливии.

"Наше решительное осуждение государственного переворота и наша солидарность с братом президентом (Эво Моралесом - ИФ). Мир должен быть мобилизован для жизни и свободы Эво (Моралеса - ИФ)", - написал он.

Мадуро в твиттере также осудил переворот против "брата-президента" и предупредил об угрозе "жизням коренных жителей Боливии, ставших жертвами расизма".

При это государственное Венесуэльское информационное агентство сообщило, что в столице Боливии Ла-Пасе протестующие захватили посольство Венесуэлы.

"Мы в порядке, но они захватили посольство и готовятся в отношении нас устроить кровавую расправу", - цитирует агентство заявление посла Венесуэлы в Боливии Крисбейле Гонсалес.

Она обратилась с просьбой осудить этот акт насилия над дипломатической миссией.

Источники агентства в кубинском посольстве в Ла-Пасе заявили, что на заборе дипмиссии появились провокационные надписи и знаки.

После призыва вооруженных сил 10 ноября Эво Моралес сложил с себя полномочия президента. Вскоре с государственных постов также ушли большинство его сторонников: министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов, а также губернаторы ряда боливийских департаментов и другие чиновники.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.