Поиск

Куба и Венесуэла назвали отставку президента Боливии госпереворотом

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президенты Кубы и Венесуэлы Мигель Диас-Канель и Николас Мадуро выступили в поддержку объявившего об отставке президента Боливии Эво Моралеса, охарактеризовав события в стране как государственный переворот.

Диас-Канель в своем твиттере назвал "насильственный и трусливый государственный переворот" угрозой демократии в Боливии.

"Наше решительное осуждение государственного переворота и наша солидарность с братом президентом (Эво Моралесом - ИФ). Мир должен быть мобилизован для жизни и свободы Эво (Моралеса - ИФ)", - написал он.

В миреПрезидент Боливии Эво Моралес объявил об отставкеПрезидент Боливии Эво Моралес объявил об отставкеЧитать подробнее

Мадуро в твиттере также осудил переворот против "брата-президента" и предупредил об угрозе "жизням коренных жителей Боливии, ставших жертвами расизма".

При это государственное Венесуэльское информационное агентство сообщило, что в столице Боливии Ла-Пасе протестующие захватили посольство Венесуэлы.

"Мы в порядке, но они захватили посольство и готовятся в отношении нас устроить кровавую расправу", - цитирует агентство заявление посла Венесуэлы в Боливии Крисбейле Гонсалес.

Она обратилась с просьбой осудить этот акт насилия над дипломатической миссией.

Источники агентства в кубинском посольстве в Ла-Пасе заявили, что на заборе дипмиссии появились провокационные надписи и знаки.

После призыва вооруженных сил 10 ноября Эво Моралес сложил с себя полномочия президента. Вскоре с государственных постов также ушли большинство его сторонников: министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов, а также губернаторы ряда боливийских департаментов и другие чиновники.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.

Боливия Куба Венесуэла Мигель Диас-Канель Николас Мадуро Эво Моралес

Новости по теме

Новости

Экс-президент Боливии сообщил о попытках его арестовать

Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит во время охоты на Украине

Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу

Парнас по указанию Джулиани предупредил Киев о заморозке военной помощи США

Парнас по указанию Джулиани предупредил Киев о заморозке военной помощи США

Руководители Высшего избирательного суда Боливии взяты под стражу

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму зампредседателя сената

Высшее руководство Боливии ушло в отставку вслед за президентом

Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Ни одна партия не набрала абсолютного большинства на выборах в Испании

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');