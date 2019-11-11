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Песков допустил перепроверку декларации прокурора Москвы после расследования ФБК

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Контрольное управление администрации президента, если сочтет нужным, перепроверит декларацию прокурора Москвы Дениса Попова, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал исследование о том, что у семьи Попова есть отель и дома рядом с горнолыжным курортом в Черногории.

По словам Пескова, перед назначением Попова его декларацию "абсолютно детально" проверили и нарушений не выявили, об этом свидетельствует сам факт назначения.

"Перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются", - заявил он.

Денис Попов прокуратура Москвы Дмитрий Песков Кремль ФБК

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