Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Поводом стала просьба фонда исключить его из реестра НКО-иноагентов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минюст уведомил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального о неплановой проверке, сообщил директор фонда Иван Жданов. Основанием стала просьба ФБК исключить его из реестра НКО-иностранных агентов.

Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.

Минюст признал ФБК иностранным агентом 9 октября. Основанием для этого министерство назвало два перевода средств на счета фонда из Испании и США. Платежи поступили на счета, заблокированные в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК. По словам Жданова, ФБК раньше в таких случаях возвращал зарубежные переводы, но с блокировкой счетов это стало невозможно. По его словам, большая часть средств поступает ФБК через "Яндекс. Деньги", а платеж возможен только в рублях.

"Тут они придумали хитрую схему, иностранная организация с рублевым счетом. Если бы это был валютный счет, у них бы ничего не получилось. Удалось как-то перестроить банковскую систему. Такое бывало, нам сам банк сообщал, вот, кто-то пытается перевести вам 50 долларов, это нарушает валютное законодательство РФ", - рассказывал ранее Жданов.

ФБК оспорил решение Минюста в суде, но суд отклонил иск фонда.